VfL-Pechvogel: Saison für Majer gelaufen

Lovro Majer (27) wird in dieser Spielzeit nicht mehr für den VfL Wolfsburg auf dem Platz stehen. Das bestätigt Cheftrainer Ralph Hasenhüttl gegenüber den gemeinsamen Redaktionen von ‚WAZ/AZ‘: „Bei Lovro Majer sieht es leider nicht so gut aus. Die OP an seinem Sprunggelenk war doch sehr heftig. Dementsprechend wird das eher für die restlichen Spiele nichts mehr werden. Das geht nur ganz langsam bei ihm.“

Majer war 2023 für 25 Millionen Euro von Stade Rennes zum VfL gekommen und mauserte sich dort auf Anhieb zum Leistungsträger. In der aktuellen Saison kam der kroatische Zehner verletzungsbedingt allerdings nur in sechs Pflichtspielen zum Einsatz. Auch im Saisonendspurt müssen die Wölfe auf den Linksfuß verzichten.