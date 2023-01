Lukaku: „Ich hoffe, dass ich bei Inter bleiben kann“

Verletzungsbedingt kam Romelu Lukaku in dieser Spielzeit nur auf fünf Einsätze für Inter Mailand. Dennoch fühlt sich der Stürmer im San Siro deutlich wohler als an der Stamford Bridge. Die Leihe würde er nur zu gerne in eine Daueranstellung umwandeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich hoffe, dass ich bei Inter bleiben kann, Inter ist für mich alles“, unterstreicht der Stürmer gegenüber ‚Sky Sports‘, ist sich aber bewusst: „Aber wir müssen einen Weg mit Chelsea finden.“ Planmäßig geht es im Sommer zurück nach London, eine Kaufoption besteht nicht. Bei den Blues steht der Belgier noch bis 2026 unter Vertrag.

Lese-Tipp

Einigung: Chelsea vor 40-Millionen-Transfer

Ob es zu einer dauerhaften Rückkehr nach Mailand kommen kann, ist fraglich. Vor eineinhalb Jahren hatten die Londoner noch 113 Millionen Euro Ablöse nach Italien überwiesen. Eine Summe, die Inter wohl weder aufbringen kann, noch will.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seitenhieb in Richtung Tuchel

Dass die insgesamt vierte Chelsea-Rückkehr für Lukaku unter keinem guten Stern stand, lag auch am mittlerweile entlassenen Thomas Tuchel: „Ich habe mit Chelsea über meine Beziehung zum Trainer gesprochen und mich entschieden, zu Inter zurückzukehren. Die Dinge gingen sehr schnell und ich bin glücklich.“