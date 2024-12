Die Sorgen der BVB-Bosse

Im Rahmen eines halbjährlichen Meetings der Verantwortlichen bei Borussia Dortmund wird die Hinrunde rekapituliert und ein genauer Blick auf die kommenden Aufgaben gerichtet. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sorgen sich die BVB-Bosse unter anderem auch um den Spielplan. Der hat es für die Schwarz-Gelben in sich. Gegen Eintracht Frankfurt (17. Januar), RB Leipzig (15. März) und den FC Bayern (12. April) müssen die Borussen auswärts heran.

Darüber hinaus finden wichtige Spiele in der Champions League statt. Doch nicht nur die schweren Auswärtspartien bereiten den Chefs an der Strobelallee Stress. Auch die hohe Anzahl an Verletzten soll ebenso thematisch abgehandelt werden wie mögliche Neuverpflichtungen im Winter. Auf dem Transfermarkt im Januar müssen Lars Ricken, Sebastian Kehl und Co. mit einem nicht besonders üppigen Budget auskommen.