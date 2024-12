Suche auf zwei Positionen: Dortmunds Budget für den Winter

Auch wenn die Verletzung von Nico Schlotterbeck (25) am Ende doch nicht so schlimm ist wie zunächst befürchtet, wurde den Verantwortlichen von Borussia Dortmund einmal mehr vor Augen geführt, wie eng der Kader vor allem in der Defensive besetzt ist. Die Folge: Auf dem Wintertransfermarkt soll personell nachgelegt werden.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, stehen Sebastian Kehl dafür zehn bis 15 Millionen Euro zur Verfügung. Mit diesem Geld sollen im Idealfall ein Innen- und ein Außenverteidiger verpflichtet werden. Leicht wird das nicht, denn gerade im Januar ist der Markt nicht so ergiebig.

Gehandelt wurden bei der Borussia in den vergangenen Wochen eher Kreativspieler wie Paul Wanner (18) Rayan Cherki (21), Enzo Millot (22) oder auch Tom Bischof (19). Allesamt sind aber in erster Linie Kandidaten für den kommenden Sommer. Der Fokus für den Winter gilt der zuletzt so bröckelnden Defensivabteilung.