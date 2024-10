„VfB letztlich ohne Chance gegen den FCB“: Die Stimmen zum Spiel

Nach zuletzt wettbewerbsübergreifend drei Spielen ohne Sieg hat sich der FC Bayern München mit einem vor allem in der zweiten Halbzeit überzeugenden 4:0 gegen den VfB Stuttgart zurückgemeldet. Großen Anteil daran hatte Topstürmer Harry Kane. Nach fast 400 Minuten ohne Pflichtspieltor schnürte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft gegen die Schwaben einen lupenreinen Hattrick – und zeigte sich im Anschluss an das Spiel sehr zufrieden.

„Wir haben gut gespielt. Das erste Tor war sehr wichtig, das hat das Spiel geöffnet. Ich glaube immer an mich. Es ist das Stürmerschicksal: Wenn man nicht trifft, dann gibt es Diskussionen. Ich bin einfach nur glücklich. In der zweiten Halbzeit haben wir einen Gang hochgeschaltet und Stuttgart konnte da nicht mithalten“, so der 31-Jährige. Das beoachtete auch der ‚kicker‘ so, der titelt: „VfB letztlich ohne Chance gegen den FCB.“

Einseitige zweite Halbzeit

Während die Frühphase des Spiels klar an Stuttgart ging und sich der VfB auch im Verlauf der ersten Halbzeit immer mal wieder befreien konnte, verlief die Partie im zweiten Durchgang fast nur noch in eine Richtung. Das sah auch Routinier Thomas Müller (35) so: „Bis auf eine Halbchance in der ersten Halbzeit hatte Stuttgart nicht viel, wir hatten die Unsauberkeiten in den letzten Aktionen. In der zweiten Halbzeit haben wir die Tore einfach gemacht. Wir waren fleißig.“

Sebastian Hoeneß sah sein Team etwas besser, musste aber auch eingestehen, dass die Niederlage in Ordnung war. Dennoch trauerte der VfB-Coach der vergebenen Chance zur Führung von Josha Vagnoman (23) aus der 54. Minute nach: „Wir haben vier Gegentore in 30 Minuten bekommen. Die ersten 60 Minuten waren okay. Wir haben zu wenig aus den Möglichkeiten gemacht. Dann bekommen wir ein vermeidbares Tor nach der großen Chance für uns. Es war ein Doppelschlag, der uns den Stecker gezogen hat.“

Blick geht für beide nach vorne

Für beide Teams geht es nun unter der Woche in der Champions League wieder um Punkte. „Es war eine sehr gute Leistung. Nach der ersten Halbzeit ging es darum, ruhig zu bleiben. Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis. Wir haben gewonnen und können etwas feiern, ehe es gegen Barcelona geht. Wir werden immer weiter an den Details arbeiten, um uns zu verbessern“, analysierte Bayern-Trainer Vincent Kompany. Für den FCB gibt es am Mittwoch (21 Uhr) ein Widersehen mit Hansi Flick beim Spiel gegen den FC Barcelona. Stuttgart muss bereits am Dienstag (21 Uhr) bei Juventus Turin antreten.