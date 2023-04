Celtics O’Riley in die Bundesliga?

Vereine aus der Bundesliga haben offenbar Mittelfeldspieler Matt O’Riley ins Visier genommen. Fabrizio Romano meldet ein „ernsthaftes Interesse“ deutscher und englischer Klubs am Leistungsträger von Celtic Glasgow. Zuvor berichtete schon der englische Journalist Dean Jones von einem möglichen Sommertransfer des 22-Jährigen.

In der Tat hat sich O’Riley mit einer starken Saison für Celtic für den Wechsel in eine Topliga empfohlen. Der gebürtige Londoner trug mit vier Toren und zwölf Vorlagen maßgeblich zu den überragenden 91 Punkten in 32 Ligaspielen bei – zwölf Zähler mehr als der große Rivale Glasgow Rangers. Den Meistertitel hat Celtic damit aber noch nicht sicher, schließlich wird die schottische Premiership per Finalrunde entschieden.

