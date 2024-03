Werder-Abschied für Keïta kein Thema

Naby Keïta möchte sich beim SV Werder Bremen durchbeißen. Ein Wechsel ist für den zentralen Mittelfeldspieler zum jetzigen Zeitpunkt keine Option, berichtet ‚Sky‘. Dabei ist die Zusammenarbeit zwischen den Parteien bislang als Missverständnis zu werten.

Keïta war im vergangenen Sommer als vermeintlicher Transfer-Coup ablösefrei vom FC Liverpool an die Weser gewechselt. Doch auch beim Bundesligisten wurde der 29-Jährige wie so oft in seiner Karriere vom Verletzungspech verfolgt. Gerade einmal 80 Spielminuten stehen kumuliert zu Buche. In der Folge wurde bereits über eine Trennung spekuliert.