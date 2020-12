Medien: Atlético will mit Simeone verlängern

Atlético Madrid würde gerne vorzeitig mit Trainer Diego Simeone verlängern. Wie die ‚Marca‘ berichtet, planen die Rojiblancos eine längere Zusammenarbeit mit dem 50-Jährigen über dessen Vertragsende im Jahr 2022 hinaus. Der Argentinier arbeitet bereits seit 2012 beim Hauptstadt-Klub, führte die Colchoneros zu einer Meisterschaft und zwei Finalteilnahmen in der Champions League.

Aktuell läuft es aus Sicht von Atlético. In La Liga steht man mit drei Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Real Sociedad an der Tabellenspitze. Zudem hat man zwei Spiele weniger als der Verfolger aus San Sebastián. In der Champions League stehen die Madrilenen im Achtelfinale, wo man nun auf den FC Chelsea trifft.