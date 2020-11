Zorc: „Wir planen langfristig mit Erling“

Borussia Dortmund will noch lange von Torgarant Erling Haaland (20) profitieren. „Wir planen langfristig mit Erling“, bekräftigte Sportdirektor Michael auf der heutigen Pressekonferenz. Entsprechend müsse man auf jedwede Gerüchte „gar nicht eingehen“.

Geht es nach Zorc und dem BVB, soll Haaland so weitermachen wie in den bisherigen Monaten in Dortmund. „Erling muss man gar nicht erden“, sagt der 58-Jährige über seinen norwegischen Topstürmer, „er strahlt so eine positive Dynamik aus, warum sollte man das bremsen? Einer der vorweg geht, das tut uns unheimlich gut.“