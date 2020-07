Werder bastelt an Vogt-Verpflichtung

Der SV Werder Bremen unternimmt konkrete Versuche, Kevin Vogt auch für die kommende Saison an Bord zu holen. Laut der ‚DeichStube‘ arbeiten die Grün-Weißen an Lösungen, damit der 28-jährige Defensivallrounder nach Ablauf seiner Leihe erneut an die Weser kommt.

In der Rückrunde war Vogt von der TSG Hoffenheim nach Bremen verliehen und trat dort als Antreiber und Stabilisator in Erscheinung. Weil keine Kaufoption vereinbart wurde, ging es für den Rechtsfuß zunächst zurück nach Hoffenheim. Im Raum steht nun eine erneute Leihe, diesmal aber mit einem entsprechenden Passus versehen, um Vogt im Anschluss festverpflichten zu können.