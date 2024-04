Nach XXL-Aussetzer: Werders Zeitplan bei Keïta

Naby Keïta muss sich bezüglich seiner weiteren Zukunft beim SV Werder Bremen noch etwas gedulden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Grün-Weißen bislang keine endgültige Entscheidung über den in Ungnade gefallenen Mittelfeldspieler getroffen. Der Boulevardzeitung zufolge ist Keïta vorerst bis zum morgigen Dienstag freigestellt, dann wolle sich Werder öffentlich äußern.

Keïta leistete sich am gestrigen Sonntag einen massiven Fehltritt. Als klar war, dass der 29-Jährige gegen Bayer Leverkusen (0:5) nicht in Werders Startelf stehen wird, verweigerte der Guineer die Reise nach Leverkusen. Clemens Fritz kündigte daraufhin an: „Wir werden morgen mit ihm und seinem Berater über die Konsequenzen und das weitere Vorgehen sprechen.“ Vertraglich ist Keïta bis 2026 an Werder gebunden, eine frühzeitige Trennung scheint nahezu unausweichlich.