Medien: Hoppe verlängert auf Schalke

Schalke 04 darf sich offenbar über die Vertragsverlängerung von Matthew Hoppe freuen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, dehnt der 19-jährige Mittelstürmer sein auslaufendes Arbeitspapier bis 2023 aus – ligaunabhängig wohlgemerkt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hoppe war 2019 aus seiner US-amerikanischen Heimat in die Schalker Jugend gewechselt. In der laufenden Saison debütierte der Rechtsfuß für die Profis – und erzielte auch schon fünf Tore für den Tabellenletzten. Darunter ein Dreierpack beim 4:0 gegen die TSG Hoffenheim.

Derweil will Schalke am heutigen Deadline Day auch noch externe Verstärkung holen. Wie Sportvorstand Jochen Schneider am gestrigen Sonntag bei ‚Sport1‘ ankündigte, soll nach Sead Kolasinac, Klaas-Jan Huntelaar und William noch ein weiterer Neuzugang kommen.