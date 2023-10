Nach Wettskandal: Fagioli lange raus

Das Strafmaß für Nicolò Fagioli ist bekannt. Wie der italienische Fußballverband mitteilt, wird der Profi von Juventus Turin mit einer zwölfmonatigen Sperre und einer Geldstrafe in Höhe von 12.500 Euro belegt. Fünf der zwölf Monate können in alternative Auflagen umgewandelt werden, sofern Fagioli an einer mindestens sechsmonatigen Therapie teilnimmt und zehn öffentlichen Sitzungen bei beispielsweise Amateursportverbänden oder Zentren für die Genesung von der Spielsucht beiwohnt. Sollte Fagioli gegen die Auflagen verstoßen, werde „das Disziplinarverfahren vor den Justizorganen der Sportjustiz fortgesetzt“. In sieben Monaten könnte er also wieder auf dem Platz stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur Erläuterung: Der 22-jährige Mittelfeldspieler hatte eingeräumt, im Zuge seiner Spielersucht auf illegalen Wettseiten aktiv gewesen zu sein und den kooperativen Weg gewählt. Mit Sandro Tonali und Nicolò Zaniolo sehen sich noch zwei andere italienische Nationalspieler dem Vorwurf illegaler Wett-Aktivitäten gegenüber.