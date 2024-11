Torflaute: Freiburg-Coach von Adamu überzeugt

Julian Schuster stärkt seinem Schützling Junior Adamu den Rücken. Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Union Berlin am Freitag (20:30 Uhr) machte Freiburgs Cheftrainer deutlich: „Ich bin absolut immer noch zufrieden mit Junior und seiner Entwicklung. Gegen Leipzig, Hamburg und Mainz haben wir in der Defensive einen sehr hohen Aufwand betrieben, da geht er vorneweg, läuft immer wieder an, zieht auch seine Mitspieler mit. Das hilft uns enorm, das Spiel gegen den Ball so umzusetzen, wie wir es haben möchten.“

Nach einem starken Saisonstart sucht der österreichische Angreifer in den zurückliegenden Partien nach seiner Form. Seit dem dritten Spieltag war Adamu an keinem Treffer mehr direkt beteiligt. Schuster führte aus: „Unsere Stürmer werden unter anderem auch daran gemessen, dass sie in vorderster Linie so für uns verteidigen. Natürlich weiß ich, und auch Junior genauso, dass es mit dem Ball Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Aber auch da sehe ich diese Entwicklung, dass er Bälle festmacht und in den eigenen Reihen hält.“