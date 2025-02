Nach Verlängerung: Musialas emotionale Botschaft

Jamal Musiala hat sich einen Tag nach seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern zu Wort gemeldet. Über seinen Instagram-Kanal veröffentlichte der 21-Jährige ein Video, in dem er über seine Verlängerung spricht. „Ich hatte in den vergangenen Wochen viel Zeit, darüber nachzudenken, was ich will – als Person und als Fußballer, in meinem Leben und für meine Zukunft. Es gibt Orte in deinem Leben, die mehr sind als nur eine Zwischenstation auf deiner Reise. Sie sind Heimat, sie sind Emotionen, sie sind die Zukunft“, sagt Musiala dort.

Und weiter: „Für mich ist München so ein Ort. Für mich ist der FC Bayern so ein Ort. Ich bin unglaublich denkbar für die bisherige Reise. Ich bin unglaublich dankbar für die Unterstützung von jedem einzelnen von euch. Ich glaube an den Weg, den wir hier beschreiten. An unser Team. An diesen Klub. Ich kann euch aus tiefstem Herzen sagen, dass meine Zukunft in München liegt. Hier beim FC Bayern. Ich möchte hier große Dinge erreichen. Geschichte schreiben. Zusammen mit dem Team, der Stadt, mit euch allen. Pack Ma’s!“