Einbürgerung: Versucht es der DFB bei Tel?

Es gab eine Zeit, da wurden immer wieder Spieler eingebürgert, damit sie für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen können. Bei Paulo Rink, Sean Dundee und Co. ging dieser Versuch aber meistens nicht besonders gut. Anders könnte es laufen, wenn der hochtalentierte Mathys Tel vom FC Bayern für die DFB-Elf auflaufen würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

2025 könnte der 18-Jährige nach aktueller Rechtslage den deutschen Pass beantragen, spielen könnte er aber erst 2027. DFB-Sportdirektor Rudi Völler meint dazu gegenüber der ‚Bild‘: „Natürlich ist das ein toller Stürmer. Man kann es sicherlich versuchen. Aber am Ende entscheidet der Spieler selbst und die Familie. Die Wurzeln sind dann doch sehr französisch.“

Lese-Tipp

„Hatte gute Anfragen“: Völler über Nagelsmann-Coup

Allzu große Hoffnung will sich Völler also nicht machen – und das aus gutem Grund. Tel wurde vor einigen Tagen erstmals für die französische U21-Nationalmannschaft nominiert. Und auch Didier Deschamps, Coach der Équipe Tricolore, hat den Youngster längst im Blick: „Er ist sehr effizient in den Einsätzen, die er bekommt. Er kann jeden Moment entscheidend sein, wenn er ins Spiel kommt. Ich hoffe, dass er so viel Spielzeit wie möglich erhalten wird. Wir beobachten ihn ganz genau, aber es gibt noch einige Entwicklungsschritte, die er durchlaufen kann.“ Tel im DFB-Trikot, es wird aller Voraussicht nach ein Traum bleiben.