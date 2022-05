Rangnicks Plan: Wie Ronaldo noch besser wird

Am gestrigen Montagabend wahrte Manchester United mit einem 3:0 gegen den FC Brentford seine Chancen auf die Champions League. Cristiano Ronaldo traf dabei im vierten Spiel in Folge – diesmal vom Punkt. Die Antwort des Superstars auf die Wechselgerüchte der vergangenen Wochen. „Ich bin noch nicht fertig“, sagte er anschließend bei ‚Sky Sports‘.

Stand jetzt ist also davon auszugehen, dass der Portugiese auch in der kommenden Saison unter Neu-Trainer Erik ten Hag im Old Trafford aufläuft. Damit der 37-Jährige aber (noch) besser funktioniert, hat der jetzige Coach Ralf Rangnick einen Plan ausgeheckt, mit dem er nach der Brentford-Partie an die Öffentlichkeit trat.

„Man muss mit zwei Angreifern spielen“

„Cristiano ist kein Mittelstürmer, auf dieser Position will er nicht spielen“, sagte der künftige österreichische Nationaltrainer und United-Berater – obwohl er Ronaldo fast immer als alleinigen Neuner einsetzt. Die Lösung für die Zukunft: „Man muss mit zwei Angreifern spielen.“ Das, so weiß Rangnick, ist mittlerweile eher unüblich, aber dennoch ein probates Mittel.

Der Plan: „Der Verein braucht zwei neue Stürmer, die dieser Mannschaft mehr Qualität verleihen. Wir haben nicht viele.“ Dabei verweist er auch auf den Rauswurf von Mason Greenwood und die Leihe von Anthony Martial nach Sevilla. Marcus Rashfords Saison ist ein einziges großen Formloch. Edinson Cavani ist verletzt und wird die Red Devils zudem im Sommer verlassen.

Große Namen gehandelt

Doch wer könnten die künftigen Ronaldo-Partner im United-Sturm werden? Gerüchte gibt es zahlreiche. Erling Haaland (21, Borussia Dortmund) geht wohl zum Stadtrivalen City. Mit Robert Lewandowski (33, FC Bayern) und Patrik Schick (26, Bayer Leverkusen) werden auch zwei weitere Bundesliga-Torjäger gehandelt. Die United-Chancen sind aber gering.

Ebenfalls auf dem Zettel: Richarlison (24, FC Everton), Harry Kane (28, Tottenham Hotspur), Sébastien Haller (27, Ajax Amsterdam) und Darwin Núñez (22, Benfica Lissabon). Alle Kandidaten würden eine Menge Geld kosten – doch daran sollen die Suche nach einem Ronaldo-Partner und der anvisierte Umbruch nicht scheitern.