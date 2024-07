Sevilla will Bayer-Stürmer

Der FC Sevilla zeigt nach wie vor großes Interesse an Sardar Azmoun. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der iranische Stürmer von Bayer Leverkusen die Wunschlösung der Andalusier für die Nachfolge von Youssef En-Nesyri, der vor dem Transfer zu Fenerbahce steht. Die Verhandlungen zwischen den Klubs sollen aktuell laufen.

In Leverkusen hat Azmoun keine Zukunft mehr. Nachdem er unentschuldigt beim Trainingsauftakt fehlte, strich Trainer Xabi Alonso den 29-Jährigen vorerst komplett aus dem Teamtraining. Schon in der vergangenen Saison spielte Azmoun außerhalb der Werkself bei der AS Rom.