Real: Demiral als Rüdiger-Alternative?

Angeblich heißt der Plan B von Real Madrid Merih Demiral (23), sollte es mit der geplanten Verpflichtung von Antonio Rüdiger (28) nicht klappen. Die türkische Sportzeitung ‚Fanatik‘ bezeichnet die Königlichen als „ernsthaftesten Bewerber“ um die Dienste des türkischen Innenverteidigers, der aktuell von Juventus Turin an Atalanta Bergamo ausgeliehen ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar ist jedoch: Wechselt DFB-Verteidiger Rüdiger von der Stamford ins Bernabéu, hätte Real keinen Bedarf mehr an einem weiteren Innenverteidiger. In einer ganz anderen Situation befindet sich der FC Chelsea. Passenderweise sollen auch die Blues, die neben Rüdiger gleich mehrere Abwehrspieler zu verlieren drohen, Interesse an Demiral zeigen. Ebenso wie Newcastle United.