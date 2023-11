Split hat Bayern-Talent Ramsak im Visier

Hajduk Split ist an Angreifer Robert Ramsak aus der U19-Mannschaft des FC Bayern interessiert. Wie die kroatische Zeitung ‚Sportske Novosti‘ berichtet, hat der kroatische Klub den deutschen U17-Nationalspieler und dessen Familie im vergangenen Sommer kontaktiert mit dem Ziel, ihn in Hajduks erste Mannschaft zu holen. Der Vertrag des jungen Rechtsfußes läuft im kommenden Sommer aus.

Ramsak zählt zu den größten Talenten seines Jahrgangs. Er ist dribbelstark, schnell und hat ein ausgeprägtes Gefühl für den Raum. Aktuell tritt er mit der deutschen U17 bei der Weltmeisterschaft in Indonesien an. In der Gruppenphase, die Deutschland als Tabellenerster beendete, steuerte er zwei Tore und eine Vorlage bei.