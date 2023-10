Bayern: Drei Stars auf dem Weg zurück

Der FC Bayern kann zeitnah wieder auf drei zuletzt verletzte Spieler zurückgreifen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, nahmen heute Noussair Mazraoui, Manuel Neuer und Serge Gnabry am Mannschaftstraining zur Vorbereitung auf das Champions League-Spiel morgen Abend (18:45 Uhr) gegen Galatasaray teil.

Mazraoui war angeschlagen aus der Länderspielpause zurückgekehrt und hatte individuell trainiert. Bei Torhüter Neuer bahnt sich nach langer Verletzungspause das Comeback gegen den SV Darmstadt am Samstag (15:30 Uhr) an. Gnabry, der sich im DFB-Pokal gegen Preußen Münster (4:0) vor wenigen Wochen den Arm brach, wird Trainer Thomas Tuchel wohl in Kürze ebenfalls wieder zur Verfügung stehen.