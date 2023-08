Hohe Ablöse: Monaco holt Balogun von Arsenal

Die AS Monaco setzt auf dem Transfermarkt ein Ausrufezeichen. Folarin Balogun wechselt vom FC Arsenal ins Fürstentum. Nach offiziellen Vereinsangaben unterschreibt der Stürmer einen Fünfjahresvertrag. An die Gunners wäre er noch bis 2025 gebunden gewesen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie FT aus Frankreich erfuhr, fließt eine Sockelablöse von 30 Millionen Euro, die erfolgsabhängig um weitere zehn Millionen steigen kann. Die Zusatzzahlungen sind jedoch an Parameter geknüpft, die schwierig zu erreichen sind. Nichtsdestotrotz ist Balogun damit einer der teuersten Neuzugänge der Ligue 1-Geschichte, die nicht von Paris St. Germain verpflichtet wurden.

Lese-Tipp

Heißer Poker mit Arsenal: Smith Rowe vor brisantem Wechsel?

Plötzlicher Engpass

Der Transfer des US-amerikanischen Nationalspielers ist aus Sicht von Monaco aus der Not geboren. Eigentlich war die ASM im Sturm gut aufgestellt, doch dann ergab sich ein unerwarteter Engpass. Breel Embolo (26) zog sich einen Kreuzbandriss zu, während gegen Kapitän Wissam Ben Yedder (33) nach Vergewaltigungsvorwürfen ein Ermittlungsverfahren läuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Ligue 1 ist Balogun kein Unbekannter. In der vergangenen Saison war der 22-Jährige auf Leihbasis für Stade Reims aktiv und erzielte starke 21 Tore. Bei Arsenal wäre der gebürtige New Yorker dennoch nicht über einen Bankplatz hinausgekommen – eine Situation, auf die sich Balogun nicht einlassen wollte. In Monaco wird er nun wohl gesetzt sein.