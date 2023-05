Casteels schließt Wechsel nicht aus

Torwart Koen Casteels (30) will sich nicht vorschnell auf einen Verbleib beim VfL Wolfsburg festlegen. „Ich habe noch ein Jahr Vertrag, das muss nicht so schnell entschieden werden“, wird die Nummer eins der Wölfe vom ‚kicker‘ zitiert. Nach der Saison habe man dafür immer noch Zeit. Ausgemachte Sache sei die Unterschrift beim VfL keineswegs.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich gehe jetzt nicht aktiv auf die Suche. Aber wenn was reinkommt, beschäftigt sich jeder Spieler damit“, stellt Casteels klar und fährt fort: „Ich lasse alles auf mich zukommen, da ist alles offen. Ich schaue mir alles an, wenn was kommt, ob das interessant wäre.“ Seit Wochen wird berichtet, dass sich die Verhandlungen zwischen dem Belgier und seinem Arbeitgeber auf der Zielgeraden befinden. Eine Garantie auf Verlängerung gibt es aber nicht.

Lese-Tipp

Einigung im Kamada-Poker?