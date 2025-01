Spannendes Talent: Wildert Schalke in der 3. Liga?

Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach neuen Talenten in der 3. Liga fündig geworden. Der ‚Bild‘ zufolge haben die Knappen beim 1. FC Saarbrücken wegen Jacopo Sardo offiziell nachgefragt. Der italienische U20-Nationalspieler ist ein großes Talent, kommt beim Team von Trainer Rüdiger Ziehl aber noch auf keine einzige Spielminute in der 3. Liga.

Erst im Sommer war der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler von Lazio Rom ins Saarland gewechselt und genießt vor allem in Italien hohes Ansehen. Auch der AC Florenz und der AC Mailand sollen daran interessiert sein, den Youngster in ihre Reihen zu holen. Gut möglich, dass Schalke Sardo bei einem erfolgreichen Transfer zunächst über die zweite Mannschaft an den Profifußball heranführen würde.