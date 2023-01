Neuzugang im Medizincheck: BVB reagiert auf Meunier-Verletzung

Borussia Dortmund verstärkt nun offenbar doch im Winter den Kader. Wie ‚Sport1‘ und ‚Sky‘ übereinstimmend berichten, wechselt Julian Ryerson von Union Berlin an den Rheinlanddamm.

Laut ‚Sport1‘-Reporter Patrick Berger aktiviert der BVB eine Ausstiegsklausel im Vertrag des 25-jährigen Norwegers und überweist fünf Millionen Euro Ablöse an die Alte Försterei.

Stammspieler bei Union

Ryerson war in dieser Saison Stammspieler für Union und sammelte 21 Pflichtspieleinsätze. Für die norwegische Nationalmannschaft absolvierte er bislang 15 Länderspiele.

Die Parteien sollen sich bereits einig sein. Demnach wird der Rechtsverteidiger noch am heutigen Dienstag in Dortmund erwartet, um den Medizincheck zu absolvieren. Dem Vernehmen nach würde der Vertrag in Berlin zum Saisonende auslaufen.

Update (13:02 Uhr): Laut ‚Sky‘ unterschreibt Ryerson für dreieinhalb Jahre.