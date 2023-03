Klubsuche: Firmino tritt auf die Bremse

Roberto Firmino (31) will auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber nichts überstürzen. „Er hat uns gesagt: Ich will mit keinem anderen Verein reden, er will bis zum Schluss sein Bestes für Liverpool geben“, erklärt Firmino-Berater Roger Wittmann auf Nachfrage des britischen Journalisten David Lynch.

Gestern war bekannt geworden, dass Firmino seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Liverpool nicht verlängern wird. Als potenzielle neue Arbeitgeber wurden zuletzt Inter Mailand und Atlético Madrid gehandelt.

