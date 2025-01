Bayer verpflichtet 40-Millionen-Mann Buendía

Emiliano Buendía (28) soll bei Bayer Leverkusen für die restliche Saison für die nötige Breite in der Offensive sorgen. Wie die Werkself mitteilt, wechselt der Außenbahnspieler auf Leihbasis von Aston Villa unters Bayer-Kreuz. Für den Anschluss besitzt Leverkusen eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei 20 Millionen Euro liegt.

„Emiliano Buendía ist ein guter, technisch versierter Fußballer, der leidenschaftlich und durchsetzungsstark agiert. Er hat sich in der anspruchsvollen Premier League in mehr als 100 Spielen bewährt und bringt viel Erfahrung mit, um uns sofort bei der Erreichung unserer Ziele weiterzuhelfen“, sagt Bayer-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes über den Rechtsfuß.

Buendía geht mit großer Vorfreude in die zweite Saisonhälfte der Werkself: „Die Bundesliga reizt mich sehr, Bayer 04 Leverkusen ist Titelverteidiger und darüber hinaus für mich eine der besten und interessantesten Mannschaften in Europa. Natürlich habe ich auch die Leverkusener Champions-League-Auftritte in den zurückliegenden Monaten gesehen und die Europa-League-Spiele der vergangenen Saison. Eine tolle Mannschaft, die attraktiven Fußball spielt. Ich bin sicher, dass ich zum Erfolg des Vereins beitragen kann.“

Seine bisher beste Saison erlebte Buendía bei Norwich City. Die Canaries hievte der Außenstürmer einst in der Spielzeit 2020/21 mit 15 Treffern und 16 Vorlagen zurück in die Premier League, ehe es für rund 40 Millionen Euro zu Aston Villa ging.

Karriereknick bei Aston Villa

In Birmingham konnte der Rechtsfuß jedoch nicht im selben Umfang an die Leistungen des Aufstiegs anknüpfen. Die Spielzeit 2023/24 verpasste Buendía sogar komplett aufgrund eines Kreuzbandrisses. In der aktuellen Saison steht gerade einmal ein Startelfeinsatz zu Buche. Es bleibt also abzuwarten, ob Buendía bei Bayer direkt eine Verstärkung sein kann.