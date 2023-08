60-Milliionen-Klausel: Al Nassr holt Porto-Profi

Für die Klubs in Saudi-Arabien scheint es keine wirtschaftlichen Grenzen zu geben. Nach Informationen des portugiesischen Journalisten Pedro Sepúlveda, hat Al Nassr die Ausstiegsklausel bei Otávio vom FC Porto gezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 28-jährige Flügelspieler wird demnach in Kürze für satte 60 Millionen Euro vom Traditionsklub in den Wüstenstaat wechseln. Dort wird er dem Bericht zufolge einen Vertrag bis 2026 erhalten und künftig an der Seite von Landsmann Cristiano Ronaldo (38) gegen das runde Leder treten.