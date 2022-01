Brentford: Frank verlängert vorzeitig

Thomas Frank bindet sich an den FC Brentford. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ hat der dänische Trainer am gestrigen Freitag einen bis 2025 datierten Vertrag unterschrieben - eine offizielle Verkündung steht noch aus. Das ursprüngliche Arbeitspapier von Frank wäre am Ende der kommenden Saison ausgelaufen.

Frank steht seit 2018 in Brentford an der Seitenlinie und hat den Verein aus dem Westen Londons in der vergangenen Spielzeit erstmals in die Premier League geführt. Auf dem 14. Rang stehend absolviert die Mannschaft eine überraschend starke Debütsaison in Englands höchster Spielklasse und hat bereits ein Polster von zehn Punkten auf die Abstiegszone.