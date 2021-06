Nach HSV-Aus: Ulreich zurück zu Bayern?

Verlässt Sven Ulreich den Hamburger SV in Richtung Bayern München? Zumindest steht diese Möglichkeit laut der Münchner ‚Abendzeitung‘ im Raum. Die langjährige Nummer zwei des Rekordmeisters ist seit der heutigen Vertragsauflösung bei den Rothosen auf Vereinssuche, hat aber offenbar einen konkreten Plan.

Der Tageszeitung zufolge spekuliert Ulreich auf die Ausleihe von Neuer-Backup Alexander Nübel. Der 24-Jährige soll für mehr Spielpraxis ausgeliehen werden, unter Umständen sogar für zwei Jahre. „Sobald es eine Lösung gibt“, soll Ulreichs Rückkehr nach München über die Bühne gebracht werden. Gut möglich, dass der Schlussmann eine entsprechende Perspektive bereits aufgezeigt bekam.

Laut ‚Bild‘ trat Ulreich aus dem Nichts von sich aus an die Verantwortlichen des HSV heran, um das bis 2023 datierte Arbeitspapier vorzeitig aufzulösen. Dabei verzichtete der Routinier dem Vernehmen nach sogar auf eine Abfindung. Ein Abschied des Sommerneuzugangs aus dem Vorjahr war bis dato nicht im Gespräch. In der abgelaufenen Zweitligasaison stand Ulreich in 32 Pflichtspielen auf dem Platz und blieb neunmal ohne Gegentreffer.