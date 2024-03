M’gladbach: Seoane klärt Torwartfrage

Bei Borussia Mönchengladbach wird es einen Wechsel im Tor geben. Wie Trainer Gerardo Seoane auf der heutigen Pressekonferenz mitteilte, kehrt der wiedergenesene Jonas Omlin (30) zwischen die Pfosten zurück: „Wir haben uns entschieden, dass am Samstag Jonas Omlin im Tor steht. Mo hat einen sehr guten Job gemacht. Wir sind sehr glücklich, dass wir so ein gutes Torwartteam haben. Das ist nicht selbstverständlich auf dieser Position.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit muss sich Moritz Nicolas (26), der Omlin in insgesamt 27 Pflichtspielen vertrat, wieder mit einem Platz auf der Ersatzbank begnügen. Omlin hatte zuletzt im August ein Pflichtspiel für die Fohlen bestritten. In der Abwesenheit des Schweizers verdiente sich Nicolas dank sehr guter Leistungen eine Vertragsverlängerung bis 2029. Darüber hinaus hat sich Borussias Nummer zwei auf die Beobachtungsliste des VfB Stuttgart gespielt. Die Schwaben sehen in Nicolas eine mögliche Alternative zu Leih-Keeper Alexander Nübel (27).