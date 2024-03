Hoher Preis für Nübel – VfB schaut nach Gladbach

Der Plan des FC Bayern sickerte zuletzt bereits durch: Alexander Nübel soll seinen Vertrag über 2025 hinaus verlängern und dann erneut verliehen werden – am liebsten wieder zum VfB Stuttgart. „Ich glaube, dass es für alle Beteiligten absolut Sinn machen könnte, wenn er beim VfB bleibt, wenn man diese Form der Zusammenarbeit fortsetzen könnte“, sagt auch Bayerns Torwarttrainer Michael Rechner.

Doch ohne Verlängerung keine weitere Leihe – in diesem Fall müssten die Bayern einen Verkauf anstreben. Denn die Nummer zwei hinter Manuel Neuer (37) will Nübel nicht sein. Laut ‚Sky‘ rufen die Bayern für diesen Fall 13 bis 15 Millionen Euro Ablöse auf. Das wäre auch bei einer möglichen Champions League-Teilnahme wohl zu viel für den VfB. Interesse an Nübel haben auch Sporting Lissabon und die AS Rom.

Die Schwaben schauen sich daher längst nach Alternativen um. Gehandelt wurden zuletzt schon Stefan Ortega (31/Manchester City) und Odisseas Vlachodimos (29/Nottingham Forest). Laut ‚Sky‘ gibt es nun einen weiteren Kandidaten: Moritz Nicolas von Borussia Mönchengladbach. Am Niederrhein spielte der 26-Jährige eine starke Saison, muss nun aber für den wieder genesenen Kapitän Jonas Omlin (30) weichen.