Frankfurt vor Vinícius-Verpflichtung?

Bereits vor einigen Tagen sickerte das Interesse von Eintracht Frankfurt an Carlos Vinícius durch. Die Adler scheiterten wohl mit dem ersten Gebot zur Leihe mit Kaufoption, da Benfica den Angreifer eigentlich direkt zu Geld machen will. Ein ähnliches Angebot von OGC Nizza wurde ebenfalls abgelehnt. Trotzdem könnte es nun schnell gehen.

Der SGE soll nun der Durchbruch in den Verhandlungen gelungen sein. Wie die portugiesische Tageszeitung ‚Record‘ berichtet, ist Benfica Lissabon mittlerweile dazu bereit, den Brasilianer zur Leihe mit Kaufoption ziehen zu lassen. Das Leihangebot der Frankfurter mit einer Kaufklausel in Höhe von 25 Millionen Euro könnte also doch angenommen werden.

Transfer mit Wartezeit

Einen Haken beim Transfer gibt es aber noch. Benfica bestreitet aktuell die Qualifikation für die Champions League und trifft morgen auf Spartak Moskau. Vinícius sei für dieses Spiel eingeplant, weshalb Lissabon einem Transfer erst nach dem Rückspiel in der kommenden Woche zustimmen würde.

Vinícius besitzt in Lissabon noch einen Vertrag bis 2024. In der vergangenen Saison lief der 26-Jährige leihweise für Tottenham Hotspur auf, wo ihm in 22 Einsätzen solide zehn Tore und drei Vorlagen gelangen. Auch der FC São Paulo und Gremio sollen interessiert sein, doch eine Rückkehr in die Heimat komme für Vinícius derzeit nicht in Frage. Die heißeste Spur führt nach Frankfurt.