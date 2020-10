U23: Werder holt Bargfrede zurück

Philipp Bargfrede kehrt wohl zum SV Werder Bremen zurück, wo er als erfahrener Führungsspieler für die U23-Auswahl zum Einsatz kommen soll. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ wird der 31-Jährige noch in dieser Woche seinen Vertrag bei Werder unterschreiben.

Bargfredes Kontrakt für das Profiteam lief Ende Juni aus. Der Mittelfeldspieler war 2004 in die U17 der Bremer gewechselt und spielte seither für keinen anderen Verein. Nach drei Monaten ohne Klub steht nun also die Rückkehr an. Werders U23 spielt in der Regionalliga.