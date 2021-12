Der treue Makoto: Hasebe bleibt der Eintracht erhalten

„Ich sage jetzt nicht mehr, dass es meine letzte Saison ist, weil ich nicht weiß, ob Eintracht mich weiter will und ob ich überhaupt noch weiterspiele. Die Entscheidung fällt im April“, kündigte Makoto Hasebe vor rund einem Monat an. Die Entscheidung wurde nun offenbar vorgezogen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, will die Eintracht den Musterprofi noch nicht in die Fußballer-Rente entlassen. Demzufolge fanden bereits vor den Weihnachtsferien Gespräche zwischen der Vereinsführung und Hasebe statt. Die Parteien sind sich einig, in den kommenden Monaten den Vertrag erneut zu verlängern.

Hasebe weiter wichtig

Mit seinen fast 38 Jahren spielt der Japaner nach wie vor eine zentrale Rolle im Spielsystem der Eintracht. Zwar erhält Hasebe immer wieder kleinere Pausen, auf dem Platz ist er aber in der Defensive eine wichtige Stütze und baut das Spiel von hinten auf.

„Er ist besonders, gerade durch den Fitnesszustand in seinem Alter. Ein Vollprofi“, lobt Sportvorstand Markus Krösche und weiß um den Stellenwert innerhalb des Kaders, „Makoto ist Vorbild für jeden unserer Spieler. Wie wichtig er als Persönlichkeit in der Mannschaft ist, sieht man schon daran, mit welcher Ruhe er unsere jungen Wilden auf dem Platz geführt hat.“