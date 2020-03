Sabitzer bekennt sich zu Leipzig

Marcel Sabitzer sieht seine Zukunft weiterhin bei RB Leipzig. Der Österreicher, dessen Vertrag noch bis 2022 gilt, sagt im ‚kicker‘: „Wenn alles so weiterläuft, gibt es keinen Grund, den Verein zu verlassen.“

Seit 2015 spielt Sabitzer in Leipzig und ist für den wachsenden Erfolg mitverantwortlich: „Es hat Spaß gemacht und ist auch etwas Besonderes, den Verein mitzuprägen und hochzubringen. Ich werde mich auch in 20 Jahren mit dem Verein und der Stadt verbunden fühlen.“ Momentan absolviert der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler seine statistisch beste Saison in Leipzig. Wettbewerbsübergreifend schoss er 13 Tore und bereitete acht weitere vor.