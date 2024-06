Barça-Abschied? Das sagt de Jong

Frenkie de Jong lässt keinen akuten Wechselwunsch durchklingen. „Ich bin mit meiner Familie sehr glücklich in Barcelona, das ist klar“, so die Worte des 27-jährigen Ballverteilers gegenüber dem niederländischen TV-Sender ‚NOS‘. Er habe bereits mit dem neuen Barça-Trainer Hansi Flick über seine Rolle in der nächsten Saison gesprochen.

„In Ordnung“ sei der Plausch verlaufen. Nach der EM werde sich zeigen, wie es unter dem ehemaligen Bundestrainer läuft. Interesse an de Jong wurde in der Vergangenheit immer wieder dem FC Bayern nachgesagt. Der Rekordmeister müsste den Niederländer aber aus einem bis 2026 gültigen Vertrag herauskaufen. Paris St. Germain soll sich unterdessen aus dem Poker zurückgezogen haben.