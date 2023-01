Wechsel geplatzt: Kittel bleibt beim HSV

Sonny Kittel wird auch die Rückrunde beim Hamburger SV verbringen. Wie der Zweitligist mitteilt, ist der Wechsel des offensiven Mittelfeldspielers nach Saudi-Arabien geplatzt. Am Wochenende war der 30-Jährige bereits zu Verhandlungen und dem Medizincheck bei einem namentlich nicht bekannten Klub im Wüstenstaat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der HSV teilt mit: „Der HSV und Sonny Kittel haben sich in den vergangenen Tagen mit einem für beide Seiten wirtschaftlich interessanten Wechsel beschäftigt, sich nach reiflichem Abwägen aber dagegen entschieden.“ Kittel spielt seit 2019 in Hamburg, sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

Lese-Tipp

HSV holt Mittelstürmer Németh