Holtby wechselt an die Förde

Lewis Holtby kehrt nach Deutschland zurück und wechselt zum Zweitligisten Holstein Kiel. Wie die Störche offiziell vermelden, erhält der ehemalige Bundesliga-Profi einen Zweijahresvertrag bis Juni 2023.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich wollte unbedingt nach Deutschland zurückkehren“, sagt Holtby, „die zweite Liga ist wahnsinnig attraktiv. Es sind unheimlich viele Teams aus dem Norden dabei, da wird es viele Derbys geben. Und Holstein hat in den letzten Jahren durch eine attraktive, offensive Spielweise für Aufsehen gesorgt.“

Eine Ablöse wird für Holtby nicht fällig, denn der Vertrag bei den Blackburn Rovers endete vor einigen Wochen. In der vergangenen Spielzeit lief der Routinier 29 Mal in der englischen zweiten Liga auf. In Deutschland bestritt Holtby exakt 200 Bundesligaspiele für den FC Schalke 04, den VfL Bochum, den FSV Mainz 05 und den Hamburger SV.