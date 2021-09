Mainz: Szalai erleidet Meniskusverletzung

Mainz 05 muss vorerst auf Ádám Szalai verzichten. Wie die Rheinhessen mitteilen, hat sich der 33-jährige Stürmer in der Bundesligapartie gegen den SC Freiburg (0:0) eine Meniskusverletzung im linken Knie zugezogen.

Am morgigen Dienstag werde sich Szalai einem arthroskopischen Eingriff unterziehen. Eine genaue Prognose zur Ausfallzeit werde es erst im Anschluss geben. In der laufenden Saison kam der Ungar in fünf Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte einen Treffer.