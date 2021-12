Barça: Kommt Cavani im Winter?

Der FC Barcelona liebäugelt mit einer Verpflichtung von Edinson Cavani. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, ist der Transfer des 34-Jährigen für die Katalanen aufgrund der nach wie vor harmlosen Offensivabteilung schon im Januar eine ernsthafte Option. Der Vertrag des Uruguayers bei Manchester United läuft im kommenden Sommer aus.

In der vergangenen Woche erklärte Cavani, dass er von einem Wechsel zum FC Barcelona träumt. In dieser Saison kommt der Angreifer bei den Red Devils nicht mehr über den Status des Rotationsspielers hinaus und absolvierte in der Premier League erst fünf Spiele.