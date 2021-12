Cavani im Sommer zu Barça?

Edinson Cavani träumt von einem Wechsel zum FC Barcelona, wenn im kommenden Sommer sein Vertrag bei Manchester United abläuft. Das berichtet die ‚Times‘. Der 34-jährige Angreifer hat den ehrgeizigen Plan, vor dem Ende seiner Karriere noch für die Katalanen aufzulaufen und plant, zwei weitere Jahre auf höchstem Niveau spielen.

Im Herbst kursierten erste Gerüchte, dass Barça einen Wintertransfer des Uruguayers prüft. Bei den Red Devils pendelt Cavani derzeit zwischen Startelf und Ersatzbank (acht Einsätze, ein Treffer). In der vergangenen Spielzeit konnte der Routinier mit 27 Scorerpunkten in 40 Pflichtspielen glänzen. In Barcelona würde der Angreifer womöglich Sergio Agüero beerben, dem aufgrund einer Herzrhythmusstörung ein vorzeitiges Karriereende droht.