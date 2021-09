Barça: Cavani ein Thema im Winter?

Der Name Edinson Cavani steht beim FC Barcelona angeblich wieder hoch im Kurs. Wie die ‚Sport‘ unter Berufung auf die ‚Daily Mail‘ schreibt, ist der 34-jährige Stürmer von Manchester United ein Kandidat für eine Verpflichtung im Januar. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Red Devils sich am Gehalt des Uruguayers beteiligen.

Cavani ist nach der Ankunft von Cristiano Ronaldo nicht mehr erste Wahl in Manchester. In der laufenden Spielzeit stand er noch kein einziges Mal in der Startelf des englischen Rekordmeisters. Der Vertrag des Torjägers ist noch bis Saisonende datiert.