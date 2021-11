BVB-Überraschung: Haaland vor Comeback – Bellingham fällt aus

Das Lazarett von Borussia Dortmund lichtet sich ein wenig. Auf der Pressekonferenz vor der Partie am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (15:30 Uhr) teilt Marco Rose mit, dass Erling Haaland (21) „im Bus sitzen“ wird. Der treffsichere Norweger fehlte zuletzt aufgrund eines Muskelbündelrisses. Nach Angaben des Trainers wird der Superstar „natürlich nur zu einem Kurzeinsatz kommen können.“

Rose weiter: „Wenn Erling am Wochenende zum Einsatz kommt und in der nächsten Woche im Training weiter Fortschritte macht, wird er für das Spiel gegen Bayern (am 4. Dezember, Anm. d. Red.) sicher eine Alternative sein.“

Außerdem ließ Rose die Presse wissen: „Mo Dahoud (25) fühlt sich gut und ist ein Kandidat, für Emre Can (27) gilt das gleiche.“ Youssoufa Moukoko (17) trainiere zudem wieder. Auch Marius Wolf (26), der gegen Sporting Lissabon (1:3) noch fehlte, sei wieder dabei, so der Übungsleiter des BVB.

Auf Jude Bellingham (18) muss Rose hingegen verzichten, der Youngster habe gegen Sporting „einen Schlag aufs Knie bekommen“. Bei Raphaël Guerreiro (27) müsse man noch abwarten. Der Portugiese sollte in der Champions League eigentlich beginnen, wurde dann aber kurz vor Anpfiff durch Nico Schulz (26) in der Startelf ersetzt.