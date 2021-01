Pochettino flirtet offen mit Ramos

Mauricio Pochettino verhehlt nicht, dass er Sergio Ramos (34) ab der nächsten Saison gerne im Trikot von Paris St. Germain sehen würde. „Man wird sehen, was in den kommenden Monaten passiert. Hier würde Ramos einen großen Verein vorfinden, der immer gewinnen will. PSG ist einer der größten Vereine der Welt“, so der Coach des französischen Serienmeisters im Gespräch mit der ‚Marca‘.

Ramos' Vertrag bei Real Madrid läuft zum Saisonende aus. Eigentlich wollen beide Parteien gerne weiter zusammenarbeiten. Bezüglich der Laufzeit und des Gehalts gibt es aber unterschiedliche Vorstellungen. PSG lauert auf seine Chance.