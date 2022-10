Allegris Retter | Klopp kürt den Besten der Welt

Benzema gegen Lewandowski

Auf nahezu allen Titelblättern der spanischen Sportpresse sind heute Karim Benzema und Robert Lewandowski zu sehen. Die Partie zwischen den punktgleichen Erzrivalen Real Madrid und FC Barcelona (16:15 Uhr) ist nicht nur das Duell um die Tabellenführung in La Liga. Es ist „mehr als ein Clásico“, heißt es bei der ‚Mundo Deportivo‘, laut der ‚as‘ ist es der „Clásico de Oro“ – denn Benzema und Lewandowski zählen zu den Favoriten auf den Ballon d’Or-Award. Der Titel als bester Fußballer der Welt wird am Montag, einen Tag nach dem Clásico verliehen.

Retter in der Not

Auch nach dem peinlichen 0:2 gegen Underdog Maccabi Haifa erhielt Massimiliano Allegri das Vertrauen der Vereinsspitze. Dennoch wackelte der Juventus-Trainer vor dem Derby beim FC Turin bedenklich, zu schwach war der Start in die neue Saison. Am Samstag sprang dann ein knapper 1:0-Erfolg heraus. Dusan Vlahovic erzielte in der 74. Minute den erlösenden Treffer – und sicherte seinem Coach damit wohl den Job: „Dusan rettet Max“, so die Schlagezeile des ‚Corriere dello Sport‘.

Der Beste der Welt

Auf der Insel richten die Blicke auf das prestigeträchtige Spiel zwischen dem FC Liverpool und Manchester City (17:30 Uhr), wenngleich die Ausgangslage deutlich wenig brisanter ist als in den vergangenen Jahren. Mit nur zehn Punkten steht Liverpool auf Platz elf, City sitzt Spitzenreiter Arsenal im Nacken. Reds-Trainer Jürgen Klopp lobte seinen Gegenüber Pep Guardiola im Vorfeld als den „besten [Trainer] der Welt“, titelt der ‚Daily Express‘, „er beweist das jeden Tag“. Die Favoritenrolle scheint also klar verteilt – entschieden wird das Duell aber erst an der Anfield Road.