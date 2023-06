Arminia trennt sich von Koschinat

Absteiger Arminia Bielefeld geht den Neuaufbau in der dritten Liga ohne Uwe Koschinat an. Der neue Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel habe den DSC-Coach darüber informiert, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird. Wer das Ruder bei den Ostwestfalen übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Koschinat hatte Anfang März in Bielefeld übernommen, konnte den Abstieg aber nicht mehr abwenden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mutzel erklärt: „Für unsere zukünftige Ausrichtung werden wir auf der Trainerposition eine Veränderung vornehmen. […] Mir war es wichtig, das Gespräch mit Uwe Koschinat mit ein wenig Abstand zum vergangenen Dienstag, dennoch aber so früh wie möglich zu führen und ihm persönlich meine Gründe für die Entscheidung darzulegen. Es spricht für ihn, wie professionell er heute diese Entscheidung aufgenommen hat.“ Koschinat sagt: „Leider haben wir unsere sportlichen Ziele nicht erreicht, das schmerzt mich und alle sehr.“

Lese-Tipp

M’gladbach: Virkus gewährt Einblick in die Kaderplanung