Zu spät: Bayer geht bei Kean leer aus

Moise Kean wird nicht zu Bayer Leverkusen wechseln. Laut ‚Sky‘ wurden die Verantwortlichen der Werkself darüber informiert, dass der italienische Stürmer vor der Unterschrift bei Atlético Madrid steht. Mit den Spaniern soll sich der 23-Jährige schon länger über eine Leihe einig sein. Eine Anfrage der Leverkusener, die laut ‚Sky‘ jüngst bei ihm einging, hat offenbar nichts an Keans bevorstehendem Atlético-Wechsel geändert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Juve-Eigengewächs kommt in dieser Saison nicht über eine Reservisten-Rolle bei der Alten Dame hinaus. Von seiner Leihe in die spanische Hauptstadt verspricht sich der Italiener mehr Einsatzzeiten. In Leverkusen sucht man nach einem Ersatz für den verletzten Victor Boniface (23), der noch bis in den April hinein ausfällt.