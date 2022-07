Arsenal schnappt sich Citys Zinchenko

Der Premier League-Fünfte bedient sich beim Meister: Oleksandr Zinchenko wechselt von Manchester City zum Londoner Ligarivalen FC Arsenal. Der Ukrainer erhält im Norden der Weltmetropole einen langfristigen Vertrag. Als Ablöse ist eine Summe von 35 Millionen Euro im Gespräch.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Tagen arbeiteten Arsenal und City unter Hochdruck an Zinchenkos Transfer. Seit sechs Jahren zählt der 25-Jährige zum Starensemble der Skyblues. Nachhaltig gelang Zinchenko nie der Sprung zum Stammspieler. Nun lassen ihn Pep Guardiola und Co. zu einem Klub ziehen, wo ihm noch etwas mehr Spielzeit winkt.

Arsenals Trainer Mikel Arteta soll große Stück auf Zinchenko halten und vor allem dessen Flexibilität schätzen. Neben der Position hinten links kann der Blondschopf auch eine Rolle in der Mittelfeldzentrale bekleiden. Damit schafft er den Gunners einige neue Optionen.