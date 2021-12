Löw bald wieder Özil-Trainer?

Joachim Löw zählt einem Bericht zufolge zu den Kandidaten für den Trainerposten bei Fenerbahce. Die türkische Zeitung ‚Fotomac‘ titelt am heutigen Mittwoch mit dem Interesse des Istanbuler Klubs am ehemaligen deutschen Nationaltrainer. Außerdem im Rennen: Slaven Bilic, aktuell Trainer beim chinesischen Klub Beijing Guoan, und der vereinslose Okan Buruk.

Bei Fenerbahce steht momentan noch Vítor Pereira an der Seitenlinie. Der Portugiese sieht sich allerdings scharfer Kritik ausgesetzt und muss um seinen Job fürchten. Am Montag verlor das Team trotz eines tollen Treffers von Mesut Özil mit 2:3 bei Kellerkind Gaziantep FK. Eine Wiedervereinigung des inzwischen 33-jährigen Spielmachers mit seinem früheren Mentor ist also möglich.